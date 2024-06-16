Казах из UFC сделал смелое заявление после исторического достижения

Казахстанский боец Асу Алмабаев (20-2) поделился мнением о том, как завершится его потенциальный бой с новозеландцем Кай Кара-Франсем, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сегодня, 16 июня, на турнире UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе Алмабаев победил единогласным решением судей американца Хосе Джонсона (16-9). После победы казахстанец бросил вызов Франсу, который входит в топ-5 рейтинга дивизиона.

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"Если он примет этот бой, то я хорошо к нему подготовлюсь. Буду стараться задушить его, выиграть. Сделаю все, чтобы победить его. Ин Ша Аллах", - сказал Алмабаев.

Таким образом Алмабаев отпраздновал 20-й успех в ММА при двух неудачах. Джонсон потерпел девятое поражение при 16 выигрышах.

Дебют Алмабаева в лучшей лиге мира состоялся в августе прошлого года. На его счету также значатся победы удушающим приемом над ямайцем Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).