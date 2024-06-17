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Новости спорта MMA UFC

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Казах бросил дерзкий вызов звезде UFC: он вырубал экс-чемпиона и бился за пояс

Казах бросил дерзкий вызов звезде UFC: он вырубал экс-чемпиона и бился за пояс
©UFC

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (20-2) уже точно знает, с кем хочет подраться в своем четвертом поединке под эгидой лучшей лиги мира. 30-летний файтер наилегчайшего веса бросил вызов топовому новозеландцу Каю Кара-Франсу (24-11-0-1). Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с этим бойцом.

Еще до выхода на бой с Хосе Джонсоном (16-9) казахстанец знал, кому бросит вызов после победы. С долговязым американцем поединок продлился все 15 минут, но Асу не отдал сопернику ни одного раунда и добыл уже третью победу в трех боях в UFC.

В клетке, сразу после боя, Алмабаев заявил, что хочет драться с Кара-Франсом. А на пресс-конференции по итогам турнира еще раз отметил, что ему нужен новозеландец из топ-5, в настоящее время занимающий четвертую строчку в таблице наилегчайшего дивизиона.

Кара-Франсу 31 год, и он уже давно находится в топе UFC. Алмабаева пока нет даже в топ-15, но есть вероятность, что это изменится во вторник, после обновления рейтингов от промоушена.

Кай дерется в UFC с конца 2018 года. На его счету семь побед и четыре поражения в лучшей лиге мира. В этих 11 поединках он пять раз получал бонусы от UFC. Дважды - за лучшее выступление вечера, три раза - за лучший бой вечера.

На его счету победа нокаутом в первом раунде против экс-чемпиона легчайшего веса UFC Коди Гарбрандта. Кроме того, он нанес первое, и пока единственное, поражение в карьере россиянина Аскара Аскарова (15-1-1).

Сейчас Кара-Франс идет на серии из двух поражений. В июле 2022-го он получил первый в карьере титульный шанс в UFC. Его соперником стал мексиканец Брэндон Морено, которому Кай уже проигрывал несколько лет назад в обычном рейтинговом бою. На сей раз Морено вновь оказался сильнее, финишировав новозеландца в третьем раунде.

Свой последний бой Кара-Франс провел больше года назад, в начале июня 2023-го. Он проиграл Амиру Альбази (17-1) из Ирака раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Однако многие не согласны с таким вердиктом. 19 из 21 авторитетных СМИ признали, что заметили превосходство и победу Кая.

Кара-Франс в большей степени является ударником. На его счету 11 побед нокаутом, три - сабмишеном, еще десять - решением. Но и проигрывал досрочно он немало: по три раза нокаутом и сабмишеном, еще в пяти случаях уступил решением.

Его прозвище Don't Blink в переводе с английского означает "Не Моргай", и это отсылка к тому, что в любой момент сопернику может прилететь что-то быстрое и мощное. При этом Кай относительно неплох и в партере, ведь у него есть синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

В 20-летнем возрасте Кара-Франс решил рискнуть всем ради карьеры в ММА. Он бросил учебу в университете и уехал в Таиланд, где получил стипендию от известного зала Tiger Muay Thai. Как видим, спустя годы, все это было не зря, так как Кай дорос до мирового уровня и даже имел возможность стать чемпионом UFC.

У Асу таких соперников в UFC еще не было. С другой стороны, казахстанец сейчас на пике и идет на серии из 16 побед подряд, поэтому для Кара-Франса это опасная оппозиция. Вполне возможно, что Кай не примет вызов Асу, тем более, что за первые сутки в соцсетях он никак не отреагировал на слова казахстанца.

Все-таки Кара-Франс находится в топ-4, а Алмабаева все еще нет в рейтингах. Не исключено, что новозеландец не захочет рисковать и выходить на такой бой, тем более, что он наверняка считает себя победителем последнего боя против Альбази, который теперь занимает третье место в рейтинге.

Но за смелость и дерзость Алмабаева можно похвалить. Казахстанец понял, что в UFC нужно говорить и требовать то, чего хочется. Он не постеснялся, находясь вне рейтинга, вызвать недавнего претендента на пояс. Получится ли добыть этот бой - это уже другой вопрос, но свое желание Асу изъявил максимально доступным языком.

Напомним, что вчера, 16 июня, Алмабаев впервые выступил в главном карде турнира UFC. В Лас-Вегасе (Невада, США) он единогласным решением судей победил Джонсона. 

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Метки:
MMA UFC Алмабаев Асу Казахстан Новая Зеландия

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