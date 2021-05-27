"Как Тони Фергюсон". Иностранные фанаты поделились впечатлениями после боя Исмагулова

Димаш Тулегенов

На прошлых выходных казахский боец UFC из России Дамир Исмагулов (23-1) вернулся в октагон после более чем полуторагодовалого простоя. Файтер из Оренбурга единогласным решением судей победил бразильца Рафаэля Алвеса (19-10). Корреспондент Vesti.kz собрал самые интересные высказывания иностранных фанатов о поединке Исмагулова.

Активно результат боя обсуждали в социальных сетях под записями журналистки Фары Ханун, которая, помимо персонального аккаунта, ведет дополнительный информационный - UFC News Alerts.

"Хотелось бы увидеть еще два раунда", - написал пользователь Стефан Вагнер.

Другой юзер Эндрю Миллер предложил Дамиру следующего оппонента: "Физиев против Исмагулова, пожалуйста!". Но ему сразу же дали понять, что оба бойца сотрудничают с одним менеджером. Также отметим, что боец, представляющий Кыргызстан, является уроженцем Казахстана.

"Джеб Дамира напоминает мне удар Камару Усмана", - отметил Абдул Диоп.

Алекс Джордж удивлялся котировкам букмекеров: "Почему он был фаворитом с показателем -590, ведь это выступление не соответствовало этому...".

"Чувак сложен как Тони Фергюсон", - написал еще один пользователь, намекнув на умение Исмагулова переживать критические моменты в октагоне.

Не менее жарко обсуждали поединок в записях под официальным аккаунтом UFC Бразилия

"Алвес хорош, но ему не хватило чувства важности досрочной победы в третьем раунде. И ему не нужно было пытаться сделать гильотину в первом раунде, нужно было продолжать наносить удары", - считает Роберто Ламас.

"Говорил, говорил... И проиграл", - расстроено написал Вагнер Брага.

"Возможно, это был самый сложный бой для этого россиянина в UFC, который побеждает всех", - выразил мнение Габриэл Агилар.

"Этот спортсмен из Казахстана хорош", - отдал должное Дамиру бразильский тренер Эдсон Силва.

"Рафаэль был крут. У него было все, чтобы победить", - считает Эрик Феррейра.

"По крайней мере, бразилец умеет танцевать", - посмеялся над соотечественником Фабио.

Обсуждали прошедший бой и в испаноязычной версии аккаунта UFC.

"Много танцевал, но он забыл подраться, ха-ха-ха!" - пошутил юзер с ником Феде.

"Очень хороший русский", - так описал Дамира пользователь Жулио Сезар.

Напомним, что эта победа продлила серию Исмагулова до 18 (четыре - в UFC). До этого Дамир не бился с августа 2019 года по причине травмы.

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