Жумагулов высказался о бое Рахмонова с Чимаевым и титуле чемпиона в UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-7) в интервью mma.metaratings.ru назвал популярного в ММА и объяснил шансы Шавката Рахмонова против Хамзата Чимаева, передает корреспондент Vesti.kz.

Жумагулов признался, что ждет от соотечественника поединка за чемпионский титул в UFC, высказавшись о его оппозиции.

- Кто сейчас самый популярный в Казахстане боец?

- Шавкат Рахмонов. В топ-10 UFC зашел, 16 финишей без поражений. Не знаю, кто может быть лучше него? Он растет как боец от боя к бою. Охота посмотреть его с молодыми бойцами. Для его карьеры хорошо, что он сейчас побеждает возрастных соперников, но мне было бы интереснее увидеть его с молодыми противниками. На счет Шавката у меня сомнений нет, я знаю, что это сильный боец. Мы были в одной сборной, когда выступали по любителям, постоянно переписываемся.

- Рахмонов способен победить Хамзата Чимаева?

- Есть такая возможность. Он – очень сильный боец. Он растет от боя к бою. Хорошая борьба, хорошая ударка, он – панчер. С духом все нормально. Думаю, что он станет чемпионом. Ему надо провести еще один хороший поединок, и он уже может выходить за пояс, потому что у него 16 финишей.

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