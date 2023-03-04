Жалгас Жумагулов дал победный совет Шавкату Рахмонову перед боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:02
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила. Он считает, что его соотечественник может и в этот раз выиграть досрочно. 

"Думаю, Рахмонов победит, возможно, даже удосрочит. Нил - односторонний боец, с ним, главное, не заигрываться, не пропустить какой-нибудь удар. А Шавкат разносторонний, если будет с ним бороться, клинчевать, переводить, то выиграет. Нил опасен в ударке, но и Шавкат тоже может попасть и уронить", - цитирует Жумагулова "РБ Спорт".

Напомним, на счету Рахмонова 16 побед в 16 боях ММА. Все свои поединки он заканчивал досрочно – восемь нокаутов и восемь сабмишенов. У Нила 15 побед и четыре поражения. Он выиграл два последних боя.

Поединок Рахмонов - Нил состоится в главном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). По времени Астаны он пройдет утром в воскресенье, 5 марта. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

 

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC Рахмонов Шавкат

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