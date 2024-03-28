Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Один из самых обсуждаемых бойцов Казахстана получил контракт с UFC: подробности

Один из самых обсуждаемых бойцов Казахстана получил контракт с UFC: подробности
©instagram.com/ashimarman92

Президент промоушена Naiza Нурбек Карабала в интервью Naiza TV раскрыл подробности разговора с казахстанским бойцом Арманом Ашимовым, передают Vesti.kz.

По его словам, он был близок к переходу в UFC, даже получил контракт, но что-то пошло не так.

"Арману все-таки не стоит простаивать. В 2017 году ему прочили большое будущее. Он был одним из самых обсуждаемых бойцов, у которого были перспективы попасть в UFC. Я даже слышал из источников, что у него был определенный контракт (с UFC), отправляли, переговоры велись. Один раз, когда я его звал на интервью, он мне уверенно сказал: "Нурбек-ага, у меня есть контракт, мне отправили контракт". Он не будет врать же. Скорее всего, ему отправили контракт, и что-то там не получилось...", - рассказал Карабала.

Напомним, что из казахстанцев в UFC успешно выступает Шавкат Рахмонов, его рекорд в американском промоушене 6-0, а в ММА 18-0. Замыкает топ-3 рейтинга полусреднего веса в UFC.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
UFC MMA

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:34
UFC
©instagram.com/ashimarman92 Один из самых обсуждаемых бойцов Казахстана получил контракт с UFC: подробности
Сегодня , 10:11
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Средневес UFC из Узбекистана сделал признание о бое с Рахмоновым
Сегодня , 09:45
UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev Рахмонов? Назван новый соперник Чимаева: есть дата и место боя
Сегодня , 08:25
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Шавкат Рахмонов прибыл в Китай и произвел фурор
Вчера , 16:22
UFC
©twitter.com/TheNotoriousMMA Бой с Хабибом? В UFC заткнули Макгрегора и поставили перед выбором
26 марта, 16:14
UFC
©UFC Уволенный из UFC за укус боец получил еще одну неприятную новость
26 марта, 15:58
UFC
©UFC Глава UFC назвал величайшего бойца в истории
26 марта, 14:00
UFC
©IG/kabyl001 Казахстанец поспорит за пояс в США: он тренируется у Хабиба и дерется в лиге легенды UFC
26 марта, 13:13
UFC
©Zuffa LLC Российский боец UFC дисквалифицирован за допинг
26 марта, 10:30
UFC
©instagram.com/gggboxing/ Экс-боец UFC оценил вклад Головкина в узнаваемость Казахстана
26 марта, 09:30
UFC
©UFC Жалгас Жумагулов рассказал, сколько заработал за карьеру в UFC
26 марта, 09:00
UFC
©UFC Первая казахстанка в UFC объявила новый бой и соперницу
25 марта, 19:55
UFC
©UFC Назван победитель боя Шавкат Рахмонов - Хамзат Чимаев
24 марта, 18:12
UFC
©instagram.com/ufc Небитого бойца уволили из UFC после дебюта, а его соперника наградили двойным бонусом
24 марта, 12:28
UFC
©UFC Неожиданным исходом завершился поединок двух небитых бойцов на турнире UFC
24 марта, 10:37
UFC
©UFC Стал известен победитель главного боя на турнире UFC
23 марта, 12:40
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov/ Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением о трагедии в Москве
22 марта, 18:45
UFC
©UFC Президент UFC сделал громкое признание
22 марта, 15:35
UFC
©IG/UFC Петр Ян сделал заявление о завершении карьеры
21 марта, 22:00
UFC
©IG/shavkatrakhmonov94 Рахмонов? Президент UFC назвал величайшего бойца полусреднего веса в истории
21 марта, 12:00
UFC
©UFC Казахстанский боец выбрал себе "новую жертву" в UFC
20 марта, 16:41
UFC
©instagram.com/rakhmonova____/ Сестре Шавката Рахмонова предложили бой в UFC. Известен ее ответ
20 марта, 08:19
UFC
©UFC Просто невероятно! Сколько времени в клетке затратил Рахмонов за 18 боев?
19 марта, 12:48
UFC
©X/Fight24.pl Первый турнир UFC в Казахстане: как и почему он сорвался?
19 марта, 11:51
UFC
©UFC Казахстанцы "атаковали" нового соперника Рахмонова: он ответил фразой Головкина
19 марта, 11:33
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов В UFC объявили о разработке боя Рахмонова против бойца из топ-5
19 марта, 09:48
UFC
©instagram.com/michaelvenompage Дебютант UFC передумал драться с Рахмоновым? Угрожал нокаутом
19 марта, 08:00
UFC
©UFC Боец из топ-5 UFC пригрозил Рахмонову и объявил дату боя
18 марта, 20:49
UFC
©twitter.com/mcgregorufc22 Чемпион UFC захотел подраться с Макгрегором
18 марта, 11:23
UFC
©instagram.com/thenotoriousmma/ Конор Макгрегор раскрыл детали контракта с UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus