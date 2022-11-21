Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC

Завершение карьеры 34-летнего казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-8) было настолько неожиданным, что даже он сам вряд ли мог подумать, что примет такое решение после боя с Чарльзом Джонсоном (12-3) на турнире UFC Fight Night 215. Но кажется, что это решение стало окончательным для Жалгаса - драться в менее статусных лигах он не хочет, а в UFC его просто-напросто ограбили.

С момента дебюта Жумагулова в UFC прошло два года и четыре месяца. За это время актюбинский файтер провел шесть поединков. Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько за это время казахстанец заработал на выступлениях в лучшей лиге мира.

В ночь на воскресенье Жалгас вновь проиграл очень спорным решением, и это стало последней каплей терпения для него. Опытный файтер сразу после вынесения вердикта принял решение, что больше драться не будет. В UFC у него одна победа при пяти поражениях, хотя, по сути, вполне могло быть и 3-3, если ориентироваться на мнение большинства экспертов.

Подсчитать точный заработок бойца невозможно, ведь официально UFC не разглашает информацию о доходах спортсменов. Но мы можем ссылаться на источники, которые на регулярной основе выкладывают информацию по доходам со своих данных, и, исходя из этого, получить примерные цифры.

Так, за первый бой против Раулиана Пайвы Жумагулов заработал 15,9 тысячи долларов (7,38 миллиона тенге). По данным Thesportsdaily, десять тысяч долларов боец заработал за выход на бой, 3,5 тысячи - в качестве поощрительной выплаты в неделю боя, а еще 2,4 тысячи - процент от гонорара соперника за проваленное взвешивание.

За второй бой основные цифры были аналогичными, только вот соперник - Амир Альбази - взвешивание не проваливал, поэтому тот же источник насчитал доход Жумагулова в 13,5 тысячи долларов (6,26 миллиона тенге) - это выход на бой (десять тысяч) + поощрительная выплата (3,5 тысячи).

В третьем поединке Жумагулов одержал победу над Джеромом Риверой, и это был его единственный успех в UFC. В сумме Жалгас заработал 24 тысячи долларов (11,14 миллиона тенге), это по версии все того же Thesportsdaily. По десять тысяч он получил за выход на бой и в качестве бонуса за победу. Еще четыре тысячи - поощрительная выплата.

После этого боя Жумагулов переподписал контракт с UFC на улучшенных условиях. И после боя с Манелом Капом Жалгас заработал уже 24,5 тысячи долларов (11,37 миллиона тенге) даже с учетом поражения. Теперь просто за выход на бой казахстанцу платили 20 тысяч долларов, а еще 4,5 тысячи он получил в качестве поощрительной выплаты.

Точных данных по пятому бою в Сети нет, но если полагаться на улучшенный контракт и данные по четвертому поединку, то можно предположить, что цифры за поражение от Джеффа Молины были такими же - 24,5 тысячи долларов (11,37 миллиона тенге). Известно, что Жалгас получил 4,5 тысячи долларов в виде поощрительной выплаты, а базовый гонорар за выход в клетку наверняка остался прежним (20 тысяч).

И, наконец, за бой против Джонсона Жумагулов мог заработать 31 тысячу долларов (14,39 миллиона тенге). По крайней мере, сразу два источника - Thesportsgrail Totalsportal - предоставили такие данные. 26 тысяч долларов за выход на бой, еще пять тысяч - поощрительная выплата.

В конечном итоге, если суммировать все эти доходы, то получится 133,4 тысячи долларов, или 61,94 миллиона тенге. Но не будем забывать, что, во-первых, данные эти не подтверждены UFC и не являются точными, а во-вторых, очень большие средства у бойцов уходят на подготовку к выступлениям, лагеря, перелеты. А ведь еще нужно платить за зал, тем более, что Жалгас тренировался в одном из лучших залов мира - American Top Team. Там же нужно платить процент тренерам, своей команде, менеджеру. Поэтому даже если данные о доходах достоверные, то не забывайте, что большая часть у спортсменов уходит на упомянутые расходы.

Отметим, что самый большой гарантированный гонорар в истории UFC получил экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов в 2019 году. Так, только за выход на бой с"Орел" заработал аж шесть миллионов долларов, что равно 2,78 миллиарда тенге.

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