Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC

Автор:

Комментарии

Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC

Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC
©UFC

Завершение карьеры 34-летнего казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-8) было настолько неожиданным, что даже он сам вряд ли мог подумать, что примет такое решение после боя с Чарльзом Джонсоном (12-3) на турнире UFC Fight Night 215. Но кажется, что это решение стало окончательным для Жалгаса - драться в менее статусных лигах он не хочет, а в UFC его просто-напросто ограбили.

С момента дебюта Жумагулова в UFC прошло два года и четыре месяца. За это время актюбинский файтер провел шесть поединков. Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько за это время казахстанец заработал на выступлениях в лучшей лиге мира.

В ночь на воскресенье Жалгас вновь проиграл очень спорным решением, и это стало последней каплей терпения для него. Опытный файтер сразу после вынесения вердикта принял решение, что больше драться не будет. В UFC у него одна победа при пяти поражениях, хотя, по сути, вполне могло быть и 3-3, если ориентироваться на мнение большинства экспертов.

Подсчитать точный заработок бойца невозможно, ведь официально UFC не разглашает информацию о доходах спортсменов. Но мы можем ссылаться на источники, которые на регулярной основе выкладывают информацию по доходам со своих данных, и, исходя из этого, получить примерные цифры.

Так, за первый бой против Раулиана Пайвы Жумагулов заработал 15,9 тысячи долларов (7,38 миллиона тенге). По данным Thesportsdaily, десять тысяч долларов боец заработал за выход на бой, 3,5 тысячи - в качестве поощрительной выплаты в неделю боя, а еще 2,4 тысячи - процент от гонорара соперника за проваленное взвешивание.

За второй бой основные цифры были аналогичными, только вот соперник - Амир Альбази - взвешивание не проваливал, поэтому тот же источник насчитал доход Жумагулова в 13,5 тысячи долларов (6,26 миллиона тенге) - это выход на бой (десять тысяч) + поощрительная выплата (3,5 тысячи).

В третьем поединке Жумагулов одержал победу над Джеромом Риверой, и это был его единственный успех в UFC. В сумме Жалгас заработал 24 тысячи долларов (11,14 миллиона тенге), это по версии все того же Thesportsdaily. По десять тысяч он получил за выход на бой и в качестве бонуса за победу. Еще четыре тысячи - поощрительная выплата.

После этого боя Жумагулов переподписал контракт с UFC на улучшенных условиях. И после боя с Манелом Капом Жалгас заработал уже 24,5 тысячи долларов (11,37 миллиона тенге) даже с учетом поражения. Теперь просто за выход на бой казахстанцу платили 20 тысяч долларов, а еще 4,5 тысячи он получил в качестве поощрительной выплаты.

Точных данных по пятому бою в Сети нет, но если полагаться на улучшенный контракт и данные по четвертому поединку, то можно предположить, что цифры за поражение от Джеффа Молины были такими же - 24,5 тысячи долларов (11,37 миллиона тенге). Известно, что Жалгас получил 4,5 тысячи долларов в виде поощрительной выплаты, а базовый гонорар за выход в клетку наверняка остался прежним (20 тысяч).

И, наконец, за бой против Джонсона Жумагулов мог заработать 31 тысячу долларов (14,39 миллиона тенге). По крайней мере, сразу два источника - Thesportsgrail и Totalsportal - предоставили такие данные. 26 тысяч долларов за выход на бой, еще пять тысяч - поощрительная выплата.

В конечном итоге, если суммировать все эти доходы, то получится 133,4 тысячи долларов, или 61,94 миллиона тенге. Но не будем забывать, что, во-первых, данные эти не подтверждены UFC и не являются точными, а во-вторых, очень большие средства у бойцов уходят на подготовку к выступлениям, лагеря, перелеты. А ведь еще нужно платить за зал, тем более, что Жалгас тренировался в одном из лучших залов мира - American Top Team. Там же нужно платить процент тренерам, своей команде, менеджеру. Поэтому даже если данные о доходах достоверные, то не забывайте, что большая часть у спортсменов уходит на упомянутые расходы.

Отметим, что самый большой гарантированный гонорар в истории UFC получил экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов в 2019 году. Так, только за выход на бой с Дастином Порье "Орел" заработал аж шесть миллионов долларов, что равно 2,78 миллиарда тенге.

"Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC Нурмагомедов Хабиб

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 18:14
UFC
"Я не помню такого в UFC". Эксперт раскритиковал судейство в последнем бою Жумагулова "Я не помню такого в UFC". Эксперт раскритиковал судейство в последнем бою Жумагулова
Вчера , 16:45
UFC
Турнир UFC в Казахстане. Известны вероятные сроки проведения Турнир UFC в Казахстане. Известны вероятные сроки проведения
Вчера , 15:51
UFC
"Мы были шокированы". Тренер Жумагулова прокомментировал его решение завершить карьеру "Мы были шокированы". Тренер Жумагулова прокомментировал его решение завершить карьеру
Вчера , 13:35
UFC
Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC
20 ноября, 21:00
UFC
Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный
20 ноября, 20:24
UFC
"Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды "Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды
20 ноября, 18:30
UFC
Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC
20 ноября, 18:00
UFC
Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова
20 ноября, 15:54
UFC
Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру
20 ноября, 14:40
UFC
"Актобе" обратился к казахстанскому бойцу UFC "Актобе" обратился к казахстанскому бойцу UFC
20 ноября, 11:00
UFC
UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом
20 ноября, 08:02
UFC
Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова
20 ноября, 07:47
UFC
Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC
20 ноября, 07:28
UFC
Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC
20 ноября, 03:41
UFC
Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC
19 ноября, 22:58
UFC
МакГрегор сделал заявление о возможном возвращении в UFC МакГрегор сделал заявление о возможном возвращении в UFC
19 ноября, 18:30
UFC
Первая казахстанка в UFC сделала заявление о своем здоровье после операции Первая казахстанка в UFC сделала заявление о своем здоровье после операции
19 ноября, 09:19
UFC
Прямая трансляция шестого боя Жумагулова в UFC Прямая трансляция шестого боя Жумагулова в UFC
18 ноября, 23:41
UFC
Казахстанец Жумагулов "сделал вес" перед шестым боем в UFC Казахстанец Жумагулов "сделал вес" перед шестым боем в UFC
18 ноября, 21:18
UFC
Дамир Исмагулов сделал заявление перед боем с топовым бойцом UFC Дамир Исмагулов сделал заявление перед боем с топовым бойцом UFC
18 ноября, 17:28
UFC
Казахстанский боец обратился к Жумагулову перед шестым боем в UFC Казахстанский боец обратился к Жумагулову перед шестым боем в UFC
18 ноября, 10:44
UFC
Последний бой или увольнение? Что ждет карьеру Жумагулова в UFC после встречи с Джонсоном Последний бой или увольнение? Что ждет карьеру Жумагулова в UFC после встречи с Джонсоном
18 ноября, 07:28
UFC
Риск судейского "ограбления"? Прогноз Vesti.kz на шестой бой Жумагулова в UFC Риск судейского "ограбления"? Прогноз Vesti.kz на шестой бой Жумагулова в UFC
17 ноября, 23:51
UFC
"В нокдауне я бывал, в нокауте - никогда". Почему соперники боятся Шавката Рахмонова "В нокдауне я бывал, в нокауте - никогда". Почему соперники боятся Шавката Рахмонова
17 ноября, 19:48
UFC
"Они оба - мои будущие соперники". Шавкат Рахмонов - о поединке Чимаева и Ковингтона "Они оба - мои будущие соперники". Шавкат Рахмонов - о поединке Чимаева и Ковингтона
17 ноября, 16:30
UFC
"Из воздуха я деньги не делал". Шавкат Рахмонов ответил про ЧМ-2022 по футболу и новую машину "Из воздуха я деньги не делал". Шавкат Рахмонов ответил про ЧМ-2022 по футболу и новую машину
17 ноября, 07:42
UFC
Экс-чемпиона UFC Адесанью арестовали. Подробности Экс-чемпиона UFC Адесанью арестовали. Подробности
15 ноября, 16:49
UFC
Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит
15 ноября, 16:30
UFC
Объявлен полный кард турнира UFC с участием Жалгаса Жумагулова Объявлен полный кард турнира UFC с участием Жалгаса Жумагулова
15 ноября, 13:13
UFC
Шестой бой Жумагулова в UFC уже на этой неделе: прямая трансляция и время начала поединка Шестой бой Жумагулова в UFC уже на этой неделе: прямая трансляция и время начала поединка

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus