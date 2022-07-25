История повторяется? Где и когда Шавкат Рахмонов проведет следующий бой в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) до конца года намерен выступить еще один раз. Корреспондент Vesti.kz считает, что лучшая дата для этого - 22 октября на номерном турнире UFC 280.

Этот ивент состоится в Абу-Даби (ОАЭ) и примет целый ряд больших и ожидаемых поединков. Турнир возглавит титульное противостояние в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8-0-1) и россиянином Исламом Махачевым (22-1).

Также в этом карде пройдет титульник в легчайшем весе между чемпионом Алджамейном Стерлингом (21-3) и экс-обладателем пояса Ти Джеем Диллашоу (17-4). Между собой подерутся известные файтеры Петр Ян (16-3) и Шон О'Мэлли (15-1-0-1), Бенеил Дариуш (21-4-1) и Матеуш Гамрот (21-1-0-1), а также Белал Мухаммад (21-3-0-1) и Шон Брэди (15-0).

Рахмонов подрался лишь месяц назад, в конце июня, и заявил, что постарается проводить по три поединка за календарный год. В феврале он нокаутировал Карлстона Харриса (17-5), а в июне задушил Нила Мэгни (26-9). И как раз осенью будет время, чтобы провести заключительный бой в 2022-м.

Возможность подраться на UFC 280 - это удобный шанс избежать очередной поездки в США, где, помимо всего прочего, будет необходимо пройти акклиматизацию и в общей сложности провести там больше месяца.

Более того, в случае встречи с интересным оппонентом из топ-10 рейтинга полусредневесов есть хорошая возможность получить место в главном карде ивента. Подраться там же, где весь мир будет наблюдать за ходом двух титульных противостояний, - звучит очень заманчиво.

Интересно и то, что на этом турнире пройдет другой интересный поединок в 77 килограммах. Третий номер рейтинга Мухаммад встретится с другим непобежденным проспектом - Брэди. В таком случае была бы возможность сразу договориться о следующем поединке с победителем этого противостояния.

Основную подготовку в случае поединка в ОАЭ боец мог бы пройти в зале DAR Pro Team. И самое удобное, что эти сборы не делились бы на две части - казахстанскую и американскую, как было перед последними выступлениями Шавката.

Напомним, что именно в Абу-Даби Рахмонов в октябре 2020 года дебютировал в UFC. Тогда он бился в предварительном карде турнира, который возглавил титульный бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Даже после этих воспоминаний есть какое-то дежавю. Тем более Махачева называют наследником Хабиба.

Остается с нетерпением ждать новостей о возвращении Рахмонова в клетку. На данный момент он является одной из главных звезд всего казахстанского спорта, и это более чем заслуженно.

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