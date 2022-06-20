Исмагулов высказался о следующем сопернике в UFC

©Scott Wachter-USA TODAY Sports
Новости спорта MMA UFC
Вчера 16:02

Казахстанский боец Дамир Исмагулов рассказал о желании подраться с соперником из топ-10 UFC, в частности он упомянул Дональда Серроне, которому "Казах" уже бросил вызов, сообщает mmajunkie.usatoday.com.

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"Чем сильнее соперник, тем лучше я дерусь. Хотите увидеть шоу - дайте мне соперника из топ-15, дайте мне соперника из топ-10.

Я полностью уверен в себе и готов к любому вызову. Чем лучше соперник, тем лучше я дерусь.

Я слышал, что у Серроне нет соперника, поэтому я хочу, чтобы он был следующим", - сказал Исмагулов.

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Напомним, на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) Исмагулов одолел шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе, отпраздновав пятую победу в американском промоушене.

Что касается Серроне, то в декабре 2015 года у него был бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Однако он его проиграл бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу.

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Метки:
UFC Исмагулов Дамир

MMA UFC
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Вчера 16:02
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