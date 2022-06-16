Исмагулов высказался о желании попасть в топ-10 UFC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (23-1) высказался о подготовке к бою с Гурамом Кутателадзе (12-2), сообщает "Чемпионат".

Поединок состоится в воскресенье на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США).

"В этот раз подготовка была очень хорошей. Достаточно долгой, я бы сказал, но отлично все прошло. Уверен, что Гурам хороший соперник, но в то же время я уверен, что достоин лучшего для себя соперника из топ-15 дивизиона. Я сам хочу попасть в топ-15, в топ-10. Уверен, что могу конкурировать с этими ребятами, могу выигрывать у этих ребят. Поэтому я жду своего шанса. Считаю, что очень многих соперников из топ-15 я могу побить. Если все будет хорошо, если получится выиграть бой, поскольку соперник тоже непростой, тоже нацелен, но я хочу драться с лучшими и хочу драться как можно чаще", - сказал Исмагулов на пресс-конференции.

Напомним, что бой Исмагулов - Кутателадзе пройдет в воскресенье, 19 июня, ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.

Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем!