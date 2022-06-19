Исмагулов? Определены обладатели бонусов в UFC

Казахский боец Дамир Исмагулов после победы над Гурамом Кутателадзе, представляющим Швецию, в основном карде UFC on ESPN 37 не попал в число обладателей бонуса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исмагулов выиграл пятый поединок в UFC, а затем высказался о своей победе. Официальный сайт организации объявил обладателей бонусов:

Лучший бой вечера - Джош Эмметт vs Келвин Кэттер;

Лучшее выступление вечера - Роман Долидзе, Филипп Хоуз, Коди Стэменн, Рикардо Рамос, Джеремая Уэллс, Эдриен Янез, Грегори Родригес, Хоакин Бакли и Кевин Холлэнд.

"Казах. Запомните!". Исмагулов разобрал свою пятую победу в UFC