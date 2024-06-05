Исламу Махачеву предрекли сенсационное поражение в UFC

Бывший чемпион UFC американский боец Эдди Альварес прокомментировал вероятный поединок за титул UFC в легком весе между россиянами Исламом Махачевым (25-1) и Арманом Царукяном (22-3), сообщают Vesti.kz.
На минувшей неделе Махачев в пятом раунде "задушил" американца Дастина Порье, защитив звание чемпиона UFC в легком весе.
"Арман побьет Ислама. Я сделал это предположение сразу после боя против Порье. Посмотрите на защиты титула Хабиба Нурмагомедова — он имел явное преимущество в борьбе над всеми соперниками. Огромная пропасть в навыках борьбы и тотальное доминирование.
Хабиб никогда не имел проблем с тем, чтобы контролировать соперника на земле, а Ислам столкнулся с такими проблемами в бою против Порье.
Если ты способен конкурировать с Хабибом и Исламом в борьбе, они начинают быть похожими на людей. Арман, имеющий борцовский опыт, сможет остановить попытки тейкдаунов.
Возможно, Арман даже сможет провести тейкдаун Махачеву. Я бы очень хотел увидеть этот бой", - заявил Альварес в интервью The MMA Hour.
Победа над Порье стала для Махачева 14-й подряд в UFC. Таким образом, по количеству побед подряд он обошел своего друга и члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова, в активе которого было 13 побед кряду.
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Напомним, Махачев провел третью защиту титула. Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл.
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