Исламу Махачеву предрекли сенсационное поражение в UFC

Бывший чемпион UFC американский боец Эдди Альварес прокомментировал вероятный поединок за титул UFC в легком весе между россиянами Исламом Махачевым (25-1) и Арманом Царукяном (22-3), сообщают Vesti.kz.

На минувшей неделе Махачев в пятом раунде "задушил" американца Дастина Порье, защитив звание чемпиона UFC в легком весе.

"Арман побьет Ислама. Я сделал это предположение сразу после боя против Порье. Посмотрите на защиты титула Хабиба Нурмагомедова — он имел явное преимущество в борьбе над всеми соперниками. Огромная пропасть в навыках борьбы и тотальное доминирование.

Хабиб никогда не имел проблем с тем, чтобы контролировать соперника на земле, а Ислам столкнулся с такими проблемами в бою против Порье.

Если ты способен конкурировать с Хабибом и Исламом в борьбе, они начинают быть похожими на людей. Арман, имеющий борцовский опыт, сможет остановить попытки тейкдаунов.

Возможно, Арман даже сможет провести тейкдаун Махачеву. Я бы очень хотел увидеть этот бой", - заявил Альварес в интервью The MMA Hour.