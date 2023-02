Исламу Махачеву предложили бой с Шавкатом Рахмоновым

Австралийский журналист Джордан Пату отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева над своим соотечественником Александром Волкановски. Он хочет увидеть в деле Махачева с другими топовыми соперниками, в том числе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой стал главным событием турнира UFC 284, состоявшегося в Перте (Австралия). Махачев выиграл судейским решением по итогам пяти раундов. Видео лучших моментов ивента можно посмотреть здесь. Благодаря этому успеху россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

"Не могу перестать думать об Исламе Махачеве, сражающемся с такими соперниками, как Камару Усман, Колби Ковингтон, Леон Эдвардс и Шавкат Рахмонов. После нескольких защит в легком весе я хотел бы увидеть, как он проверит себя, как это только что сделал Волк на UFC 284", - написал Пату в Twitter.





Can't stop thinking about Islam Makhachev fighting the likes of Kamaru Usman, Colby Covington, Leon Edwards & Shavkat Rakhmonov now. After a few defences at lightweight I'd love to see him test himself like Volk just did. #UFC284