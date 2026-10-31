Ислам Махачев заявил о скором уходе из UFC и выбрал следующего соперника

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что его карьера приближается к завершению, сообщают Vesti.kz. Российский боец признался, что следующий поединок может стать для него одним из последних.
Ранее Махачеву предлагали провести бой с бразильцем Карлосом Пратесом, который занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.
Но россиянин, действующий чемпион, не согласился на этот вариант. Он предложил организовать бой Пратеса с американцем Майклом Моралесом.
"Мой следующий бой — один из последних в моей карьере. Говорят, что Пратес слишком опасен для меня, а Моралес слишком хорош для меня.
Поэтому я хочу сразиться с лучшим из них и снова доказать миру, кто лучший в мире", - цитирует Махачева аккаунт Home of Fight в социальной сети X.