Ислам Махачев заявил о скором уходе из UFC и выбрал следующего соперника

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что его карьера приближается к завершению, сообщают Vesti.kz. Российский боец признался, что следующий поединок может стать для него одним из последних.

Ранее Махачеву предлагали провести бой с бразильцем Карлосом Пратесом, который занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Но россиянин, действующий чемпион, не согласился на этот вариант. Он предложил организовать бой Пратеса с американцем Майклом Моралесом.