Хамзат Чимаев выдвинул условия для боя с Шавкатом Рахмоновым

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) в интервью The MMA Hour высказался о предстоящем бое с Нейтом Диасом (23-13) и назвал условия для поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (16-0), сообщает телеграм-канал "Ночь в клетке".

Поединок Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе (США).

"Мне сказали, что 10 сентября я дерусь, - заявил Чимаев. - Посмотрим. Я все еще не верю, что этот тощий парень выйдет на бой. Я готов подраться с ним хоть в 84, хоть в 93 килограммах. Я подписал контракт, не знаю, подписал ли он".

- Вы удивлены, что вам дали такого соперника?

- Да. Когда мой менеджер сказал мне, что бой согласован, я такой: "Крутое дерьмо. Заработаем, сделаем имя". Нейт или Ник, как его зовут... сказал, что он мне не нравится, но он мне нравится. Я рос на его боях, я учился в школе, когда он дрался в UFC. Это фантастика, что я дерусь с ним. Мне он очень нравится. Для меня UFC было как кино, когда я был маленьким. А теперь я дерусь там. Я уважаю его, жесткий парень, он все еще опасен, дерется до последних секунд. Их с братом называют гангстерами, вот и посмотрим, кто гангстер. Я уже говорил, что мы, чеченцы, - дети войны, мы едим гангстеров на завтрак. Но я уважаю его, он принял бой, зная, что я моложе.

- Вам комфортно в той позиции, которую для вас выбрала UFC на этот бой? Последний бой Нейта по контракту, и они выбрали вас в соперники, чтобы выпроводить его из UFC как следует.

- Да, почему нет? Они делают свою работу, я - свою. Мне все равно. Дали бы мне Камару Усмана, мне было бы все равно. Я рад, что мне дали его, он легенда. Гилберт Бернс был для меня очень сложным соперником, потому что он маленький, грэпплер. Мой бокс лучше работает, когда соперник такой же высокий, как я. А он (Нейт) высокий, мне будет легче. Вы видели, когда я нокаутировал Джеральда Мирсшарта, он высокий, а Гилберт был мне неудобен. Я хочу еще раз подраться с Гилбертом, потому что дрался с ним тупо, просто шел вперед, не использовал футворк, не показал навыки бокса. Месяц после боя я был злой на себя, потому что не смог финишировать его. Тренеры говорили: "Отпусти уже это от себя. Ты выиграл". Я не понимаю таких, как Гилберт. Он счастливее после поражения, чем я после победы. Ходит везде, дает интервью. Я сделал его знаменитым. Он не будет чемпионом, потому что если ты счастлив после поражения, ты никогда не будешь чемпионом.

- Вам пообещали титульный бой в случае победы над Нейтом?

- Если я готов ждать, то да. Я не обязан драться с Нейтом, я дерусь с ним чисто по фану. Посмотрим, как быстро потом подерется Усман или Леон. Усман сейчас дерется раз в год, у него уже все есть, деньги есть, первый номер PFP, поэтому он долго не дерется, не хочет потерять титул.

- Почему не состоялся бой с Колби?

- Не знаю, что с ним случилось. Он не пишет, не говорит, он исчез. Мне кажется, он хочет сделать денег на этой истории с Хорхе. Не знаю, что происходит. Если он не хочет драться, что я сделаю? Я же не могу прийти к нему домой и начать драться. Этот бой был бы лучше для меня, потому что как боец он сильнее Диаса.

- Тяжело осознать, как быстро вы стали знаменитым?

- Это все тяжело. Сейчас в зал много людей приходит и мешает мне тренироваться. Я бью лапы, и тут залетает кто-то: "Брат, давай сфотографируемся! Я приехал из Австралии! Я приехал из Великобритании!" Какие-то психи залетают. Однажды один псих забежал в зал: "Я хочу драться с Хамзатом Чимаевым!"

- Сейчас хоть и появляются такие, как Шавкат, но такая связь с аудиторией, как у вас, - такое есть только у единиц.

- Шавкат хорошо идет, 15-0 или сколько там? Уже в топ-10. Если он поднимется еще, я подерусь с ним. Но пока он далеко от меня, ему нужно драться с Гилбертом, еще с кем-то из топ-5. И если выиграет, я готов. Хотя если UFC хочет, я подерусь с ним хоть сегодня. Н**** это дерьмо, выбирать оппонентов. Если я здоров, доволен, я дерусь всегда.

- Как вы видите бой 10 сентября?

- Не знаю. Просто выйду и размажу его лицо. Если будет стойка, нокаутирую его, если внизу, то проведу сабмишен или размажу лицо, заставлю постучать. Мне все равно. Все эти геймпланы - я никогда не говорю об этой херне. Что говорят тренеры, я делаю. Я не верю в геймплан, ты как дерешься, так дерешься.

- Сколько раундов продлится бой?

- Раунд, два раунда.

Напомним, в своем последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бернса. Диас не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу.

Добавим, в последнем бою Рахмонов одержал победу над американцем Нилом Мэгни.

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