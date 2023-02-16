Хамзат Чимаев сделал неожиданное заявление о Шавкате Рахмонове

Популярный полусредневес UFC Хамзат Чимаев довольно неожиданно высказался в адрес казахстанского бойца Шавката Рахмонова, сообщает Tofight.ru. Шведский файтер чеченского происхождения считает, что он может провести бой с Рахмоновым в будущем.

"Шавкат Рахмонов - хороший боец", - лаконично заявил Хамзат в контексте возможного боя.

При этом в апреле прошлого года Чимаев жестко оскорбил Рахмонова за то, что тот сказал, что не впечатлен его навыками. Тогда Хамзат назвал казахстанского бойца чурбаном. Позже конфликт был исчерпан.

Стоит отметить, что Чимаев последний бой провел в сентябре 2022 года в рамках турнира UFC 279, победив американца Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде. Его следующий оппонент пока официально не утвержден.

Что касается Рахмонова, то Шавкат следующий бой проведет 4 марта против американца Джеффа Нила.

На данный момент казахстанец идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.