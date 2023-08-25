У Хабиба случился конфликт с пьяным мужчиной в супермаркете

Новости спорта MMA UFC
Вчера 21:58
©https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с пьяным мужчиной в супермаркете в Калифорнии (США) в 2012 году.

Российский боец долгое время тренировался в зале American Kickboxing Academy в Сан-Хосе (США).

"Это был обычный супермаркет, куда я ходил каждый день за покупками - пожилая женщина на кассе очень хорошо меня знала. И вот я стою в очереди, а какой-то пьяный мужик начинает "бычить" на меня. Ему было лет 35-40, он был большой и задирался на всех в супермаркете. Я сказал ему быть аккуратнее, потому что это не лучшая идея шутить со мной. Он остановился и понял, что это реально. И ушел от меня", - приводит слова Хабиба Sport24 со ссылкой на его интервью Патрику Бет-Дэвиду.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в марте 2021 года, покинув октагон непобежденным. На его счету 29 побед в 29 боях.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб

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