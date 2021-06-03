Хабиб решил стать футболистом: есть зарплата и клуб, а партнер - экс-игрок КПЛ

Российский клуб второго дивизиона "Легион Динамо" предложил контракт бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает Eurostavka.

Отмечается, что Нурмагомедов и президент клуба, бывший футболист "Терека" и "Анжи" Шамиль Лахиялов, договорились о подписании договора, по которому Хабиб станет футболистом "Легиона".

Пока контракт не подписан. Также в графе зарплата Нурмагомедова стоит пустая строка. Сумму впишет сам Хабиб. Скорее всего, это будет символический 1 рубль.

Клуб "Легион Динамо" был основан 1 октября 2015 года. На данный момент махачкалинцы выступают в первой группе ПФЛ. Команда занимает четвертое место с 61 очком по итогам 30 туров.

В своем последнем бою в UFC Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи, и сразу после этого объявил о завершении карьеры. Российский боец дебютировал в UFC в 2012 году. Всего у Хабиба в ММА 29 побед без единого поражения.

Напомним, что за "Легион Динамо" играет 27-летний форвард Исламнур Абдулавов, он известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Атырау" (2019) и "Окжетпес" (2020). Всего провел 23 матча в чемпионате Казахстана, забил пять голов и отдал два ассиста.

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