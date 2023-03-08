Хабиб пригласил в Дагестан неудачника турнира с участием Шавката Рахмонова

Французский боец Сирил Ган, который в прошлые выходные проиграл титульный бой UFC американцу Джону Джонсу, был приглашен российской легендой UFC Хабибом Нурмагомедовым в Дагестан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ган уступил в тяжелом весе удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 285. На этом же турнире казахстанец Шавкат Рахмонов удушающим приемом финишировал в третьем раунде американца Джеффа Нила.

"Сирил Ган, приезжай в Дагестан, брат. Ты должен приехать в Дагестан, остаться на полтора-два года, научиться борьбе. У нас есть много тяжеловесов, которые могут бороться с тобой. Он должен приехать, и тогда через пару лет он сможет стать чемпионом. Его последний бой показал его слабость. Он должен научиться борьбе, это мой совет", - заявил Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Freeman.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед, завершив бойцовскую карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона мира UFC в легком весе.