Хабиб пригласил в Дагестан неудачника турнира с участием Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 00:23
©twitter.com/TeamKhabib

Французский боец Сирил Ган, который в прошлые выходные проиграл титульный бой UFC  американцу Джону Джонсу, был приглашен российской легендой UFC Хабибом Нурмагомедовым в Дагестан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ган уступил в тяжелом весе удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 285. На этом же турнире казахстанец Шавкат Рахмонов удушающим приемом финишировал в третьем раунде американца Джеффа Нила.

"Сирил Ган, приезжай в Дагестан, брат. Ты должен приехать в Дагестан, остаться на полтора-два года, научиться борьбе. У нас есть много тяжеловесов, которые могут бороться с тобой. Он должен приехать, и тогда через пару лет он сможет стать чемпионом. Его последний бой показал его слабость. Он должен научиться борьбе, это мой совет", - заявил Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Freeman.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед, завершив бойцовскую карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона мира UFC в легком весе.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC

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