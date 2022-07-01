Хабиб официально введен в Зал славы UFC

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся бывшим чемпионом UFC в легком весе и президентом собственного промоушена Eagle FC, официально введен в Зал славы UFC на прошедшей церемонии в Лас-Вегасе (США), сообщает "Чемпионат".

Хабиб был включен в Зал славы UFC в марте 2022 года, во время проведения турнира UFC 272.

Напомним, Хабиб провел последний бой в своей карьере в октябре 2020 года. В рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий прием "треугольник" во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.