Хабиб назвал выведшего его на новый уровень соперника в UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 12:14
©instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Бывший чемпион UFC в легком весе, а ныне член Зала славы, российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал имя соперника, который вывел его на новый уровень.

"В MMA есть уровни. Мне было 23 года, у меня был всего один бой в UFC, и я во второй раз в жизни увидел клетку. Когда я соревновался в России, там был ринг. Я дрался с 29-летним парнем, 14-м номером рейтинга. У него было 17 боев в UFC, и он был одним из лучших на тот момент, Глейсон Тибау. Это был очень тяжелый поединок для меня, я победил единогласным решением, и этот бой поднял меня на новый уровень. Потому что я бросил ему вызов, мы разделили клетку, я победил и вышел на другую ступень", - сказал Нурмагомедов в подкасте PBD Podcast.

Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Хабиб провел 13 поединков, во всех одержав победы.

В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов "задушил" во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC
Новости
Вчера , 12:14
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