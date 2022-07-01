Хабиб назвал самый лучший момент в карьере

Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал самый лучший момент в карьере, сообщает "Чемпионат".

По словам Хабиба, им является победа в поединке с ирландцем, экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором МакГрегором.

"Это было здесь, на этой арене, 6 октября 2018 года. Самый большой бой в истории ММА. Я очень рад, что выиграл его. Я мог проиграть любой из своих боев, но только не этот", - заявил Хабиб.

Напомним, бой Хабиба и МакГрегора состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года и был главным событием спортивного шоу. Хабиб праздновал победу, применив болевой прием в четвертом раунде.

Хабиб официально введен в Зал славы UFC

Напомним, Хабиб провел последний бой в своей карьере в октябре 2020 года. В рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий прием "треугольник" во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.

Что касается МакГрегора, то последний раз в октагон он выходил в июле 2021 года. Тогда во второй раз подряд он проиграл американцу Дастину Порье. На этот раз ирландец уступил из-за перелома ноги, полученного в ходе поединка.