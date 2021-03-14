Главный бой UFC Vegas 21 признан несостоявшимся из-за удара пальцем в глаз

Главный бой турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе (Невада, США) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся, сообщает "Чемпионат".

Бой был остановлен на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.

Полный бой:

29-летний Эдвардс имеет в активе 18 побед при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада аналогичный показатель.

В соглавном бою вечера американец Райан Спэнн победил латвийского бойца Мишу Циркунова техническим нокаутом в первом раунде.