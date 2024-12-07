Гэрри спародировал Рахмонова и заявил, что финиширует его

Ирландский файтер Иэн Гэрри (15-0) отреагировал на стычку с Шавкатом Рахмоновым перед боем на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передают Vesti.kz.

Он заявил, что заставил казахстанца действовать не так, как прежде.

"Я залез к нему в голову! Шавкат обычно не проявляет таких эмоций, он не поступает вот так. Но на таком уровне адреналин может заставить тебя вести по-другому. Я попросил - дайте нам возможность постоять поближе, между нами - уважение. Но затем он попер головой на мою голову. И я подумал - ну, ок, хотя я здесь, конечно, не для столкновения головой с тобой, я здесь для завтрашнего боя с тобой.

Он снова попер головой и я такой - "Убирайся на*уй с моей территории". Ты хочешь пойти на меня сейчас? Ну, давай! Я не боюсь никого, ни одного мужчину на этой планете. Ты хочешь, бл*ть, подраться?! Ну, давай прямо сейчас! И его ответ: гав-гав-гав. Я отвечаю: я в его чертовой голове! Завтра вечером, Шавкат - погнали, детка! Я возьму энергию всего этого ебу*его мира, я готов, я в нетерпении. Твой нолик завтра уйдет, я останусь непобежденным, я буду претендентом номер один и я выйду финишировать тебя завтра", - отметил ирландец.