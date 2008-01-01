Фергюсон вернулся после поражения от Гэтжи и снова проиграл

Его бой стал со-главным на турнире UFC.

Тони Фергюсон. Фото: sportscasting.com
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Сегодня 11:14

Американский легковес Тони Фергюсон потерпел поражение от бразильца Чарльза Оливейры, сообщает корреспондент Vesti.kz

Их бой стал со-главным на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе (США) и продлился все три раунда. Оливейра доминировал на протяжении всего поединка и выиграл единогласным решением судей. 

Этот бой стал для Фергюсона первым после поражения от его соотечественника Джастина Гэтжи, которое он потерпел в мае этого года. 

Отметим, что это последний номерной турнир UFC в этом году. В главном бою его встретятся чемпион лиги в наилегчайшем весе бразилец Дейвесон Фигейредо и мексиканец Брендон Морено. В карде же победу мощным нокаутом одержал уроженец Казахстана Рафаэль Физиев.

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Смешанные UFC
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Сегодня 11:14
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