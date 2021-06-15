"Фактически не имеет слабых мест". Рахмонову предрекли досрочную победу во втором бою в UFC

Журналист портала USA TODAY Sports Нолан Кинг назвал Шавката Рахмонова (13-0) фаворитом в бою с бразильцем Мишелем Празересом (26-3). В интервью корреспонденту Vesti.kz он охарактеризовал соперника казахстанца и объяснил, что может противопоставить южноамериканский ветеран.

"Шавкат Рахмонов является одним из самых интересных проспектов в UFC. Ему предстоит второй бой против серьезного и опытного ветерана. У Мишеля Празереса было немало хороших схваток в промоушене. Однажды он довел свою серию до шести побед подряд, но так и не получил титульный бой. Немного не хватило ему узнаваемости. Празерес не имеет большой фанатской базы, но его считают одним из стабильных бойцов. Он всегда выкладывается полностью. Его козырем является работа в партере. Если ему удастся действовать в комфортной для себя обстановке, то у казахстанца будут проблемы.

Однако в данном случае я бы поставил на победу Шавката. Он очень быстрый ударник и фактически не имеет слабых мест. Я ожидаю его досрочную победу. Если так и произойдет, то Рахмонов привлечет еще больше внимания", - отметил Кинг.

Их бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США). Для Рахмонова это будет второй поединок в UFC. Подробнее о сопернике казахстанца можно прочитать здесь.

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Напомним, что казахстанец дебютировал в UFC в октябре прошлого года, в первом раунде задушив другого опытного бразильца - Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2). Для Шавката Празерес станет третьим соперником кряду из Бразилии.

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