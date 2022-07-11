"Эй, толстяк". Вызванный казахстанцем боец призвал подписать контракт

Экс-чемпион UFC Тони Фергюсон написал послание Хабибу Нурмагомедову, призвав его вернуться к работе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фергюсон предложил сопернику встретиться в проекте The Ultimate Fighter, где оба выступили бы в роли тренеров. Бойцы могли несколько раз встретиться в UFC, но каждый раз бой отменялся.

"Эй, Толстяк @TeamKhabib, ты уже закончил есть тирамису?! Ты чаще ешь, чем используешь беговую дорожку. 🤦‍♂️ Подписывай контракт, и я начну работать сверхурочно", - обратился Фергюсон.

Ранее Фергюсона вызвал на поединок казахстанец Дамир Исмагулов, который поднялся в топ-15 легкого веса.

Дамир Исмагулов бросил вызов экс-чемпиону UFC