"Этот чувак опасен для всех в легком весе". Экс-чемпион UFC высказался об уроженце Казахстана

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался об азербайджанском бойце Рафаэле Физиеве после его победы в поединке с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом на турнире UFC on Vegas.

"Физиев очень опасен. Хорошо поставленный удар, кардио и защита от тейкдаунов. Этот чувак представляет угрозу для всех в легком весе", - написал Сехудо в своем твиттере.

Напомним, Физиев одолел Дос Аньоса нокаутом в начале пятого раунда. Этот успех стал для него уже шестым подряд в UFC, при этом он потерпел лишь одно поражение в американском промоушене, которое случилось в его дебютном поединке.

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