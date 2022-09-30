"Если не нужен, то пожалуйста". Раскрыты подробности боя "Казаха" против топового соперника в UFC

Сергей Торосян, тренер российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна, рассказал в интервью MMA.Metaratings.ru, что казахстанец Дамир Исмагулов по прозвищу "Казах" оказался единственным файтером UFC, который согласился драться с его подопечным.

Бойцы подерутся 17 декабря на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США).

- Пока непонятно, где и как пройдет подготовка Армана. В стране такая заваруха... Конечно, хотелось бы, чтобы он готовился здесь, и Арман тоже этого хочет. Но вопрос в том, сможет ли он потом выехать в США на бой, непонятно. А так, конечно, бой он принял. Я так понимаю, Исмагулов принял бой быстрее Армана. Мы отказываться не собираемся. Если не нужен этот бой, то пожалуйста, - сказал Торосян.

- Правда ли, что после боя с Гамротом никто из топ-15 не принял бой с Арманом?

- Да, устали уже всех вызывать, это уже похоже на какой-то трешток. Всем уже предложили, кому можно было предложить: кто был свободен, кто был занят, всем предложили. Никто не захотел драться, поэтому, что уж, деремся со своим, получается. Просто Исмагулов не хочет простаивать, тем более для него тоже нет оппонента. Для его карьеры Арман - очень хороший вариант.

Отметим, что менеджером обоих файтеров является казахстанец Саят Абдрахманов. Царукян в рейтинге легкого веса UFC занимает 10-е место, а Исмагулов - 12-е. Дамир выиграл все пять проведенных боев в американском промоушене (24-1 - общая статистика боев в ММА), а Арман победил в пяти поединках из семи (18-3).