"Если бы не Чимаев". Британский эксперт высоко оценил Рахмонова перед его очередным боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:03
©DAR TEAM

Британский журналист MMA Sport Бен Смит поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от поединка казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0) c американцем Джеффом Нилом (15-4). В ходе беседы он оценил значение боя для соперников.

Противостояние шестого и десятого номеров полусреднего дивизиона пройдет 15 января на "Apex-Арене" в Лас-Вегасе (Невада, США).

"Шавкат движется по хорошему пути. Он повышает уровень своей оппозиции и все ближе подбирается к чемпионскому бою. Если бы не Хамзат Чимаев и его безудержная рекламная подготовка, то Рахмонов, вероятно, был бы самым обсуждаемым новичком в спорте в настоящее время. Следующий поединок с Джеффом обещает стать интересной проверкой. Американец является топовым соперником, и шоу будет крутым", - отметил Смит.

В последнем бою Рахмонов нанес поражение американцу Нилу Мэгни. В текущем рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает десятую строчку.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:03
UFC
"Если бы не Чимаев". Британский эксперт высоко оценил Рахмонова перед его очередным боем в UFC
Сегодня , 10:23
UFC
Назван подходящий соперник для возвращения Конора МакГрегора в UFC
Сегодня , 00:58
UFC
Названа дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC
Вчера , 23:15
UFC
Топ-25? Казахстанская лига совершила скачок в рейтинге лучших ММА-промоушенов
7 октября, 16:33
UFC
"Казахстанский МакГрегор" отреагировал на следующий бой Рахмонова в UFC
7 октября, 13:44
UFC
Уже известна дата! Рахмонов все ближе к бою с шестым номером рейтинга UFC
7 октября, 09:51
UFC
Шавкат Рахмонов отреагировал на заявление официанта из UFC
7 октября, 08:35
UFC
Официант из UFC согласился на бой с Шавкатом Рахмоновым
5 октября, 23:59
UFC
Рахмонов вновь обратился к "официанту" из UFC
5 октября, 22:11
UFC
Уроженец Казахстана вновь бросил вызов топовому бойцу UFC
© 2008 - 2022 ТОО «EML»