Эксперт предупредил Алмабаева перед боем с топом UFC: подробности

Заслуженный мастер спорта и эксперт в мире смешанных единоборств Айдар Махметов в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мыслями о потенциальном противостоянии казахстанца Асу Алмабаева (24-3) с американцем Брэндоном Ройвалом (18-9) в UFC. Он отметил, что этим шансом необходимо пользоваться.

33-летний Ройвал вчера выступил на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (Невада, США), где в третьем раунде удосрочил англичанина Лонира Кавану (10-2). После окончания поединка Брэндон, занимающий четвёртое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC, вызвал на поединок Асу, который замыкает топ-6.

Нужен ли Алмабаеву бой с Ройвалом?

Махметов сразу дал понять, что Ройвал - боец высочайшего уровня, который уже делил клетку с сильнейшими в мире, и многих побеждал. Даже в тех поединках, где он проигрывал, он зачастую доставлял немало проблем своим противникам.

"Вне всякого сомнения, Ройвал является очень серьёзным, всесторонне развитым универсальным бойцом. Всё-таки бывший претендент на пояс в этом весе. В его активе есть победы над такими серьёзными соперниками, как Тацуро Тайра, Брэндон Морено, Кай Кара-Франс, Тим Эллиотт - все очень крутые бойцы, что лишь подчёркивает класс Ройвала. Окей, над Тайрой и Морено у него были победы раздельным решением судей, но это победы, которые останутся в статистике. Пантоже он проиграл, причём проиграл по очкам, а в первом бою проиграл досрочно. Брэндон может биться и в стойке, и в партере, где он особо опасен, что показал последний бой с Каваной, прошедший в эти выходные", - считает он.

Также Айдар Алимжанович указал на некоторые тактические моменты. В частности, предупредил Асу об опасности при попытки прохода в ноги, так как Ройвал умеет ловить соперника на удушающий приём "гильотину". Таким способом он добыл две победы в UFC.

"Сбрасывать со счетом Ройвала ни в коем случае нельзя, всё-таки сейчас это четвёртый номер рейтинга, Алмабаев - шестой. Мне кажется, с точки зрения джиу-джитсу было бы интересно посмотреть на их завязки. Асу, который любит проходить в ноги, нужно быть повнимательнее в этом аспекте, потому что Ройвал хорошо закрывает гильотину. С точки зрения бокса, думаю, что Алмабаев получше Ройвала, а с точки зрения выносливости, думаю, где-то 50 на 50 у них. Мне кажется, это очень серьёзный и хороший бой для Асу с точки зрения повышения в рейтингах. Победа над таким бойцом может катапультировать Асу в претенденты, потому что он сейчас идёт на серии из трёх побед, всего в UFC у него семь побед при одном поражении - это достаточно серьёзная статистика. Думается, что, выбрав Ройвала, Асу сразу может зарекомендовать себя как один из бойцов, который будет биться за пояс. Бой интересен. Нужно выходить и нужно выигрывать", - цитирует слова Махметова журналист Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Отметим, что сам Алмабаев положительно отреагировал на желание Ройвала разделить с ним октагон. Он прекрасно понимает, что это хороший шанс сделать один из важнейших шагов навстречу к титульному бою:

Алмабаев отреагировал на вызов от топового бойца UFC

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