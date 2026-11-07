Экс-соперник Рахмонова и Махачева получил главный бой в UFC

Ирландский боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри (17-2) возглавит турнир в Саудовской Аравии, который запланирован на 5 декабря. Его соперником будет украинский файтер Ярослав Амосов (30-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Realkevink, поединок между ними будет рассчитан на пять раундов.

Для Гэрри это будет первый бой с августа, когда он проиграл решением чемпиону Исламу Махачеву (29-1). Ещё одно поражение в карьеру Иэна случилось в декабре 2024-го от казахстанца Шавката Рахмонова (19-0).

Что касается Амосова, то он провёл в UFC два поединка, и оба выиграл сдачей соперника.

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