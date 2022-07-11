Экс-чемпион UFC похвалил уроженца Казахстана после поражения нокаутом

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос (31-14), высказался об уроженце Казахстана Рафаэле Физиеве (12-1), которому бразилец уступил нокаутом в главном бою на турнире UFC Vegas 58, сообщает Allboxing.ru.

Уроженец Казахстана нокаутировал оппонента в начале пятого раунда. Он продлил свою победную серию в UFC до шести поединков.

"Он крутой чувак. Меньшего я от него и не ждал. Я знал парней из Восточной Европы, они всегда крутые, и я знал, что это будет тяжелый бой. На самом деле его защита от тейкдаунов меня немного впечатлила, но я сбил его с ног в четвертом раунде, а также ударил его летящим коленом".

"Бой был довольно близким до пятого. Думаю, я немного опережал его, но такова игра. К сожалению, меня поймали. Я должен пересмотреть бой. Это был тяжелый бой. Рафаэль был сильным соперником. Я очень усердно готовился к этому бою, и я действительно чувствовал, что у меня есть импульс, но такова игра".

"Я дрался четыре месяца назад, я дрался с (Ренато Карнейро), сегодня вечером я дрался с Физиевым, и мне нужно вернуться домой и немного провести время со своей семьей. Я отсутствовал в течение 16 месяцев и длительного перерыва с двумя травмами колена и грыжей. Теперь пришло время вернуться домой, немного насладиться своей семьей и посмотреть, что нас ждет в будущем", - сказал бразилец.

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