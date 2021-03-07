Экс-чемпион UFC Крус одержал первую победу с 2016 года

35-летний экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Доминик Крус (23-3) одержал непростую победу над соотечественником Кейси Кенни (16-3-1) в рамках предварительного карда турнира UFC 259, пишет vRINGe.com.

Крус в фирменном стиле раздергивал соперника на ногах, нагружая киками по этажам и перемежая все это атаками с рук. Кенни пробовал перехватывать атаки Доминика, но чаще всего промахивался, не доставая сверхмобильную цель.

Во втором раунде Крус добавил в арсенал несколько затяжных серий. Предпринял несколько попыток пройти в ноги, но ни разу не преуспел. Тем временем Кенни все чаще доносит удары до цели.

В начале третьего раунда Кейси предпринял попытку удушения "гильотиной", долго не выпускал шею соперника из объятий, лежа на покрытии. Однако Доминик все же высвободился. Бой продолжился в стойке, оба сделали ставку на атаку, много обменивались ударами, пренебрегая защитой. В концовке Крус провел тэйкдаун.

По итогам трех раундов мнения судей разделились: 29-28 Кенни, 29-28 и 30-27 в пользу Круса, который одержал первую победу с июня 2016 года. С тех пор у него были только поражения - по очкам от Коди Гарбрандта и ТКО от Генри Сехудо в мае прошлого года.