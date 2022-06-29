Экс-чемпион UFC жестко ответил Хабибу Нурмагомедову

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) резко отреагировал на прогноз, который дал на его бой против Александра Волкановски (24-1) бывший обладатель титула UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, сообщает Fighttime.ru.

"Вероятно, говоря о том, что у Волкановски больше огня, он имел в виду кулинарное шоу, которое ведет Алекс", - заявил Холлоуэй. "Хабиб есть Хабиб. Он может говорить все что угодно, но я понятия не имею, о чем он. В отличие от него, я все еще здесь, делаю свое дело и с нетерпением жду этот бой. Вокруг полно людей, которые несут разную чушь, и в эту субботу мы выясним, насколько они правы и есть ли у меня еще огонь", - сказал Холлоуэй.

Волкановски и Холлоуэй встретятся в трилогии 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе. В двух предыдущих боях Волкановски побеждал своего соперника.