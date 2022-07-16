Экс-чемпион UFC дебютирует в кино

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье исполнит одну из ролей в телесериале "Воин", сообщает "Чемпионат".

Телесериал находится в разработке компаниями Paramount+ и Lionsgate.

Сериал будет основан на одноименном фильме 2011 года. Всего в первом сезоне шоу планируется десять серий.

Кормье отведена роль недавно завершившего карьеру бойца, который завоевал титулы в двух весовых категориях, но сейчас столкнулся с последствиями потери жены из-за рака - он остался отцом-одиночкой с огромными долгами по медицинским счетам.

Отметим, что Кормье завершил карьеру в UFC в 2020 году.

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