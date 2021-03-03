Друг Хабиба унаследует его пояс в UFC? Чемпион считает, что Конору и остальным он не по зубам

Находящийся уже четыре месяца в отставке Хабиб Нурмагомедов (29-0) все еще владеет поясом UFC по версии официального рейтинга организации. Пока непонятно, кто и когда будет биться за вакантный титул, а претендуют на это сразу несколько файтеров. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял об одном из возможных ходов событий, который мало кто допускает в своих мыслях.
Основными претендентами на пояс являются американцы Дастин Порье (27-6-0-1) и Джастин Гэтжи (22-3), а также бразилец Чарльз Оливейра (30-8-0-1). Порье в январе нокаутировал Конора МакГрегора (22-5) и добрался до серии из двух побед. Гэтжи в октябре проиграл сабмишеном Хабибу, после чего российский чемпион и объявил об уходе из спорта. А Оливейра идет на серии из восьми побед кряду - в декабре он единогласным решением одолел Тони Фергюсона (25-5).
Также на горизонте есть американец Майкл Чендлер (22-5), недавно ярко дебютировавший в UFC. Он является экс-чемпионом лиги Bellator, и многие уже допускают, что, возможно, Майкл станет участником следующей титульной схватки.
Кто станет следующим обладателем пояса - непонятно. Порье говорит о реванше с Конором, которого хотят оба. Их можно понять, ведь трилогия продастся зрителям еще лучше, чем реванш. Гэтжи был последним претендентом и потерпел поражение. Как правило, упустившим шанс не дают вторую возможность сразу же. Неясно, что ждет Оливейру, а Чендлер, скорее всего, встретится с Фергюсоном уже в апреле.
Хабиб недавно сделал заявление, сказав, что никто из легковесов UFC не сможет справиться с его другом Исламом Махачевым (18-1), который идет на серии из шести побед и занимает 14-е место в рейтинге дивизиона.
Одним из больших желаний покойного Абдулманапа было то, что Хабиб завершит карьеру с рекордом 30-0, оставит пояс вакантным, а затем за него будут биться двое спортсменов, одним из которых будет Махачев. Тренер хотел войти в историю как наставник, у которого один ученик-чемпион заменит другого.
Есть подозрения, что Хабиб пытается давить на руководство UFC, чтобы они дали шанс показать себя Исламу в поединке с именитым соперником, находящемся в топ-10. Возможно, что так и есть. Но в любом случае драться за пояс сразу Махачев не сможет. Для этого ему нужно одержать хотя бы пару побед.
Напомним, что в легком весе также выступает этнический казах из России - Дамир Исмагулов (19-1), представляющий команду DAR Team Pro. В UFC у Дамира три победы в трех поединках.