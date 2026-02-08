Досрочная развязка случилась в главном бою UFC с участием казахстанца

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC, в главном событии которого сошлись американец Марио Баутиста (17–3) и бразилец Винисиус Оливейра (23–4), передают Vesti.kz.

Бой в легчайшем весе завершился во втором раунде. Баутиста победил сабмишеном. Для американца это 17-я победа в карьере при трёх поражениях, тогда как Оливейра потерпел четвёртую неудачу при 23 выигрышах.

At the top of his game 😮‍💨@Bautista_MMA earns the submission victory to close out #UFCVegas113!



[ @ParamountPlus ] pic.twitter.com/VCyDKdz8zY — UFC (@ufc) February 8, 2026

Напомним, что в карде турнира выступал казахстанский полусредневес Николай Веретенников (14–7), он бился против американца Нико Прайса (16–10), которого нокаутировал в первом раунде. Видео полного боя можно посмотреть здесь. Выход в октагон на трёхнедельном уведомлении принёс Веретенникову новый контракт с UFC на четыре поединка.

