Джон Джонс отпраздновал победу с невестой, обвинившей его в насилии

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:19
©Кадр из видео

Легенда UFC американец Джон Джонс отпраздновал успешное возвращение в октагон со своей невестой Джесси Мозес, которая ранее обвиняла его в домашнем насилии, передают Vesti.kz.

В главном бою турнира UFC 285 он в первом раунде задушил француза Сирила Гана и завоевал титул чемпиона в тяжелом весе.

По информации Marca, за эти три года, что Джонс был вне октагона, у него было много проблем, особенно с Джесси Мозес. Однако после победы на UFC 285 их видели вместе очень счастливыми.

В сентябре 2021-го Джонс был арестован за нанесение тяжких телесных повреждений и домашнее насилие. Мозес позвонила в полицию и сказала, что Джон поднял на нее руку. Когда приехали полицейские, на одежде женщины была кровь, также у нее шла кровь из носа и рта.

В 2022-м Джонс прокомментировал в соцсетях, что Мозес бросила его после почти 20 лет отношений. Но, видимо, все это теперь забыто, потому что пара снова вместе.

Напомним, 35-летний Джонс был двукратным чемпионом UFC в полутяжелом весе. Многие считают его уникумом в MMA, а также лучшим бойцом за всю историю существования смешанных единоборств.

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Метки:
UFC MMA

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