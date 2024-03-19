Дебютант UFC передумал драться с Рахмоновым? Угрожал нокаутом

Британский боец смешанных единоборств Майкл Пейдж (22-2), недавно дебютировавший в UFC, назвал потенциальных бойцов, с которыми он хотел бы встретиться в следующем бою, передают Vesti.kz.

По словам Пейджа, его возвращение в октагон планируется в июле, а сам поединок может пройти в Великобритании.

"Думаю, бой с Ианом Гарри получился бы довольно зрелищным. Стилистически, скорее всего, это будет захватывающий поединок в стойке. Также хороший бой я бы показал с Висенте Луке – он взрывоопасный и очень силен в стойке. Кроме того, меня очень впечатлил Джек Делла Маддалена. Я остался в восторге от того, как он справился с таким умным и опасным бойцом, как Гилберт Бернс. Да, Гилберт допустил ряд ошибок. Но это не отменяет того, что Джек выступил очень круто. Он определенно опасный противник", – приводит слова Пейджа портал BJ Penn.

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36-летний Пэйдж дебютировал в UFC в марте на турнире под номером 299, одержав победу над Кевином Холландом единогласным решением судей. После победы британец бросил вызов непобежденному казахстанца Шавкату Рахмонову (18-0), пообещав нокаутировать его.

Что касается "Номада", то свой последний бой он провел в декабре турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США), где финишировал американца Стивена Томпсона во втором раунде. Для казахстанца эта победа стала шестой в шести боях промоушена. Ожидается, что в октагон Рахмонов вернется летом.

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