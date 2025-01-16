Дана Уайт отреагировал на скандал с Хабибом в самолете

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал скандальный инцидент, связанный с бывшим чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, которого сняли с рейса авиакомпании Frontier Airlines, сообщают Vesti.kz. Случай вызвал бурное обсуждение в спортивных и околоспортивных кругах.

"Хабиб больше не дерется, потому что у него куча денег. Кажется, я должен научить Хабиба, как бронировать чартерные рейсы. У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чертовой авиакомпании. Хабиб не должен знать, что такое Frontier Airlines", - сказал Дана в эфире Pardon My Take.

Хабиб, завершивший карьеру с идеальным рекордом 29-0, считается одной из главных легенд смешанных единоборств. На его счету 13 побед в октагоне UFC, которые закрепили за ним статус одного из величайших бойцов в истории.

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