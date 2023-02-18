Дамир Исмагулов выступил с новым заявлением о возвращении в UFC

Казахстанский боец Дамир Исмагулов (24-2) показал видео тренировки и сделал заявление о возвращении в UFC, передает корреспондент Vesti.kz. Спортсмен сообщил, что ожидает дату боя и имя соперника.

"Иногда нужно перезагрузиться😉 мы снова в строю и снова в работе, ждем дату боя и имя соперника", - написал он под видео в своем Instagram.

Напомним, что в декабре Исмагулов единогласным решением уступил(19-3). Для казахстанца это поражение стало первым в американском промоушене, тогда как ранее он выиграл все пять поединков. После этого "Казах" объявил о завершении карьеры.

В январе Исмагулов через соцсети объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту организации, чтобы посодействовал устроить реванш с Царукяном.