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Дамир Исмагулов высказался о возможном возвращении в UFC после увольнения из промоушена

Дамир Исмагулов высказался о возможном возвращении в UFC после увольнения из промоушена
©MMA Junkie

Казахстанский боец Дамир Исмагулов (24-3) опубликовал еще один пост после увольнения из UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, накануне Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, сообщающий об изменениях в ростере лиги написал об увольнении бойца. Позже Исмагулов сделал заявление об этом.

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"Многие СМИ опубликовали что меня уволили из UFC и всякие собаки (хейтеры) подхватили и приукрасили. Хочу сообщить, что истек мой контракт с UFC и на данный момент я рассматриваю все серьезные доступные варианты в качестве свободного агента прежде чем решить, где я продолжу свою карьеру. При этом я также не исключаю свое возвращение в UFC. Где бы вы хотели увидеть меня дальше? 🥊", - написал он.

В последнем поединке в рамках турнира UFC Vegas 76, который состоялся 2 июля Исмагулов решением судей проиграл американцу Гранту Доусону.

Рекорд Исмагулова в UFC составляет 5-2, в MMA 24-3. Для казахстанца поединок с Доусоном стал последним по истекающему контракту с UFC. Впрочем, незадолго до боя казахстанец рассказал о предложении нового контракта. 

Напомним, в декабре Исмагулов единогласным решением уступил россиянину Арману Царукяну. Для него это поражение стало первым в американском промоушене, тогда как ранее он выиграл все пять поединков. После этого Казах объявил о завершении карьеры.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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