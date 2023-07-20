UFC уволил Дамира Исмагулова после двух поражений подряд

UFC уволил казахстанского бойца Дамира Исмагулова (24-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом пишет Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, сообщающий об изменениях в ростере лиги.

В последнем поединке в рамках турнира UFC Vegas 76, который состоялся 2 июля Исмагулов решением судей проиграл американцу Гранту Доусону.

❌ Fighter removed: Damir Ismagulov — UFC Roster Watch (@UFCRosterWatch) July 19, 2023

Рекорд Исмагулова в UFC составляет 5-2, в MMA 24-3. Для казахстанца поединок с Доусоном стал последним по истекающему контракту с UFC. Впрочем, незадолго до боя казахстанец рассказал о предложении нового контракта.

Напомним, в декабре Исмагулов единогласным решением уступил россиянину Арману Царукяну. Для него это поражение стало первым в американском промоушене, тогда как ранее он выиграл все пять поединков. После этого Казах объявил о завершении карьеры.

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