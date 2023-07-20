"Обнимаю, но не всех". Дамир Исмагулов сделал заявление после увольнения из UFC

Казахстанский боец Дамир Исмагулов (24-3) выступил с заявлением после увольнения из UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, ранее Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, сообщающий об изменениях в ростере лиги написал об увольнении бойца.

"Оглядываясь назад, понимаешь, сколько ты уже прошел, взлеты и падения преследуют постоянно, но всегда знал, что и этот путь нужно пройти достойно. Поражения - это для меня не трагедия, это стимул работы над собой. Нужно начать сначала, но уже более грамотно, исправить ошибки и вернуться. А трудности, они всегда были и будут. Я как вспомню, что год был на костылях, а потом еще два года учился ходить заново. Вот это было тяжелое время, но по воле Всевышнего я вернулся тогда, вернусь и сейчас. Обнимаю, но не всех", - написал Исмагулов в своем Instagram.

В последнем поединке в рамках турнира UFC Vegas 76, который состоялся 2 июля Исмагулов решением судей проиграл американцу Гранту Доусону.

Рекорд Исмагулова в UFC составляет 5-2, в MMA 24-3. Для казахстанца поединок с Доусоном стал последним по истекающему контракту с UFC. Впрочем, незадолго до боя казахстанец рассказал о предложении нового контракта.

Напомним, в декабре Исмагулов единогласным решением уступил россиянину Арману Царукяну. Для него это поражение стало первым в американском промоушене, тогда как ранее он выиграл все пять поединков. После этого Казах объявил о завершении карьеры.

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