Дамир Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC

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Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:48

Казахстанский боец Дамир Исмагулов выбрал соперника для следующего боя в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исмагулов бросил вызов американцу Дональду Серроне.

"Дайте шума, может, он согласится", - написал Дамир в Instagram.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) Исмагулов одолел шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе, отпраздновав пятую победу в американском промоушене.

Что касается Серроне, то в декабре 2015 года у него был бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Однако он его проиграл бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу.

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Сегодня 12:48
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