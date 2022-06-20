Дамир Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC

Казахстанский боец Дамир Исмагулов выбрал соперника для следующего боя в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исмагулов бросил вызов американцу Дональду Серроне.

"Дайте шума, может, он согласится", - написал Дамир в Instagram.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) Исмагулов одолел шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе, отпраздновав пятую победу в американском промоушене.

Что касается Серроне, то в декабре 2015 года у него был бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Однако он его проиграл бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу.