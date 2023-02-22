Чемпиона UFC Махачева отстранили от боев после обвинений в жульничестве

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:07
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев отстранен от боев. Как отметили в Атлетической комиссии Австралии (AIS), отстранение носит медицинский характер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, Махачев получил всего 14-дневное отстранение от тренировок, несмотря на то что его поединок с Алексом Волкановски прошел все пять раундов. Сам же австралиец отделался 30-дневным отстранением.

Комиссия призвала бойцов воздержаться от тренировок, основываясь на медицинском отчете после их очного поединка, за отведенные сроки они должны восстановиться от полученных травм во время боя.

Таким образом, "дисквалификация" Махачева истечет 26 февраля, а Волкановски сможет вернуться 12 марта.

Напомним, Махачев победил Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошел в Перте (Австралия) 12 февраля. Бой прошел все отведенные пять раундов, по итогам которых все судьи отдали победу россиянину - 48:47, 48:47, 49:46.

Однако после боя Махачева обвинили в нарушении антидопинговых правил. Бойца уличили в жульничестве с помощью метода восстановления после весогонки, который считается формой допинга.

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Метки:
Махачев Ислам UFC

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