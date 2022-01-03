Чемпион UFC собрался покорить профессиональный бокс

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, что хочет выступать в профессиональном боксе, пишет "Чемпионат".

"Это произойдет в любом случае. Даже если я останусь в UFC, то буду совмещать эти виды. Когда мы начнем переговоры по поводу нового соглашения, то в нем обязательно должен быть пункт, связанный с боксом, потому что я не вижу себя без этого вида спорта", - заявил Нганну.

Последний поединок Нганну провел в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.

Бойцы определят сильнейшего между собой 22 января 2022 года.