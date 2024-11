Чемпион UFC исполнил фирменный танец Дональда Трампа и подарил ему свой пояс

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс (28-1) повторил фирменный танец Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, передают Vesti.kz.

В главном бою UFC 309 в Нью-Йорке Джонс нокаутировал американца хорватского происхождения Стипе Миочича (20-5), а после подарил свой чемпионский пояс Трампу. Видео нокаута смотрите здесь.

Jon Jones just won his UFC match and gave the championship belt to Trump pic.twitter.com/XsB2bEaZIL