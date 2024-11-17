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Чемпион UFC исполнил фирменный танец Дональда Трампа и подарил ему свой пояс

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Чемпион UFC исполнил фирменный танец Дональда Трампа и подарил ему свой пояс ©Кадр из видео

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс (28-1) повторил фирменный танец Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, передают Vesti.kz

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Действующий чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс (28-1) повторил фирменный танец Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, передают Vesti.kz

В главном бою UFC 309 в Нью-Йорке Джонс нокаутировал американца хорватского происхождения Стипе Миочича (20-5), а после подарил свой чемпионский пояс Трампу. Видео нокаута смотрите здесь.

Для Джонса это 28-я победа в карьере, свое единственное поражение он потерпел в бою против соотечественника Мэтта Хэмилла в результате дисквалификации (боец использовал запрещенные удары локтями).

Миочич потерпел пятую неудачу при 20 выигрышах, после поединка он объявил о завершении карьеры.

В соглавном событии UFC 309 бывший чемпион промоушена в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (35-10) побил американца Майкла Чендлера (23-9).

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