Чемпион UFC исполнил фирменный танец Дональда Трампа и подарил ему свой пояс

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс (28-1) повторил фирменный танец Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, передают Vesti.kz.

В главном бою UFC 309 в Нью-Йорке Джонс нокаутировал американца хорватского происхождения Стипе Миочича (20-5), а после подарил свой чемпионский пояс Трампу. Видео нокаута смотрите здесь.

Jon Jones just won his UFC match and gave the championship belt to Trump pic.twitter.com/XsB2bEaZIL — End Wokeness (@EndWokeness) November 17, 2024

Для Джонса это 28-я победа в карьере, свое единственное поражение он потерпел в бою против соотечественника Мэтта Хэмилла в результате дисквалификации (боец использовал запрещенные удары локтями).

Миочич потерпел пятую неудачу при 20 выигрышах, после поединка он объявил о завершении карьеры.

В соглавном событии UFC 309 бывший чемпион промоушена в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (35-10) побил американца Майкла Чендлера (23-9).