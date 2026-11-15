Бывший соперник Шавката Рахмонова завершил карьеру победой нокаутом

43-летний американский полусредневес Стивен Томпсон (18-9-1) ярко завершил свою карьеру в смешанных единоборствах, победив соотечественника Чарльза Радтке (12-6) на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.
Развязка боя наступила в третьем раунде, когда Томпсон ударом ногой с разворота нокаутировал своего оппонента.
Для Томпсона это была 18-я победа при девяти поражениях и одной ничьей. Радтке проиграл шестой поединок при 12 победах.
Напомним, что главным событием турнира UFC 334 станет бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе между французом Сирилом Ганом (14-2) и американцем Джошем Хокитом (10-0).